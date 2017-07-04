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THY açıkladı! Yasak kalkıyor!

THY açıkladı! Yasak kalkıyor!.11786
  • Giriş : 04.07.2017 / 08:22:00

Türk Hava Yolları, Amerika'nın uyguladığı yasağın kalktığını duyurdu.

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ABD Başkanı Trump'ın kararıyla Amerika Birleşik Devletleri seferlerinde uygulanan elektronik cihaz yasağı Çarşamba günü kalkıyor. Konuya ilişkin THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medyadan bilgi verdi.

ABD'nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ekipleri bu hafta Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye uçuşlarda uygulanan güvenlik uygulamalarını yerinde inceledikten sonra İstanbul için de karar verilecek.

Yasağın kalkmasında Atatürk Havalimanı'na getirilen tomografi cihazlarından geçirilen elektronik aletlerin tamamının daha sonra bomba tespit detektöründen geçirilecek olması etkili oldu.

Kararı Twitter hesabından duyuran Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Amerika seferlerine uygulanan elektronik cihaz yasağının 5 Temmuz Çarşamba günü kalkmasını bekliyoruz. Teşekkürler @UDHB @SHGM @dhmikurumsal" paylaşımını yaptı.

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