THY binlerce personel alacak
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni açılacak İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili bilgi verdi ve 3 bine yakın personel alımı için gençlerin iş ilanlarını takip etmesini söyledi.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'nda alanın büyümesine ve operasyonların artmasına bağlı olarak yer hizmeti veren Turkish Ground Services şirketinin yaklaşık bin 600, THY'nin de 3 bine yakın personel alacağını belirterek, "Özellikle genç arkadaşlarımız, web sitelerini takip edip, kendilerine uyan iş ilanlarına müracaatta bulunsun. Havacılık sektörünün çıtasını gençlerle yükseltelim." dedi.
İlk resmi uçuşun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21 Haziran'da gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı ilk etabının 29 Ekim'de düzenlenecek törenle hizmete alınacağını anımsatan Ekşi, THY'nin taşınma sürecinin de 31 Ekim saat 02.00'de başlayacağını ve bunun 12 saat süreceğini bildirdi. Ekşi, o süreçte THY ile birlikte kendilerine hizmet veren şirketlerin de yeni havalimanına taşınmasının gerçekleşeceğine işaret ederek, "Taşınmada 800 tırlık operasyondan bahsediyoruz. Atatürk Havalimanı'ndan teçhizatlar alınacak ve yeni havalimanına götürülecek. Bu 12 saatlik sürede ve öncesinde 120 uçağımız boş olarak yeni havalimanına nakledilecek. Diğer uçaklarımız yurt dışından yolculu ve yolcusuz olarak yeni havalimanına dönecek." diye konuştu.
İstanbul Yeni Havalimanı'nda 31 Ekim saat 14.00 itibarıyla THY'nin ilk seferinin yapılacağını ifade eden Ekşi, "Yeni havalimanını heyecanla bekliyoruz. Türkiye'nin havacılıktaki global iddiasını perçinleyen bir proje olacak. Yapımcı firma, havalimanını 29 Ekim'e yetiştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Testler devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
TRT
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