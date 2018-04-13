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THY'nin en pahalı bileti 32 bin 200 TL'ye satıldı

THY'nin en pahalı bileti 32 bin 200 TL'ye satıldı.11786
  • Giriş : 13.04.2018 / 20:37:00

Türk Hava Yolları, Los Angeles uçuşunda tarihinin en pahalı biletini sattı.

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Büyüyen Beşik

32 bin 200 TL'ye satılan yolcu bileti, THY tarihine "en pahalı bilet" olarak geçti.

Türk Hava Yolları'nın (THY) özellikle ABD gibi bazı uzun uçuşlarında 'busines class' bilet fiyatları zaman zaman yoğun talebin de etkisiyle dikkat çekici rakamlara çıkıyor. THY'nin bugüne kadarki en yüksek bilet fiyatı da Güney Kaliforniya'da Pasifik Okyanusu boyunca uzanan ve Melekler Şehri olarak da anılan Los Angeles hattında oldu. 13 saat uçuş süreli Boeing 777 tipi uçaklarla İstanbul'dan 'business class' gidiş-geliş bilet fiyatı 30 bin TL'yi de geçti.

Talebin de etkisiyle 16 Nisan gidiş ve 24 Nisan dönüş olmak üzere business class sınıfında Los Angeles'a seyahat etmenin bedelinin 33 bin 200 bin TL'ye kadar çıkması THY'nin bugüne kadar sattığı en pahalı bilet oldu. THY, İstanbul-Los Angeles karşılıklı uçuşlarında çok sayıda İran asıllı ABD'lileri transit olarak taşıyor.

Akdeniz sallandı!

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