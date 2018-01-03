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THY özür diledi

THY özür diledi.20113
  • Giriş : 03.01.2018 / 11:47:00

Türk Hava Yolları, business sınıfta uçan 47 yolcusundan özür diledi.

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Sepet Beşik

Türk Hava Yolları, geçtiğimiz günlerde oğlu vefat eden eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın acı haberi uçakta öğrenmemesi için internet sistemini devre dışı bırakması sebebiyle business sınıfta uçan 47 yolcusundan özür diledi.

Hürriyet yazarı Uğur Cebeci, bugünkü yazısında olaya ilişkin gelişmeyi yazdı. İşte o detaylar...THYden özür mili

MESUT Yılmaz ve eşi Berna Hanım, geçtiğimiz günlerde Los Angeles’tan İstanbul’a uçarlarken oğulları hayatını kaybetti. Aile bu acı haberi uçakta öğrenmesin diye uçağın business sınıfında WiFi yani kablosuz internet sistemi devre dışı bırakılmıştı.

THY üzerine düşen görevi yaptı ve o sınıfta uçan diğer 47 yolcuya birer mektup yazılarak özür dilendi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın yazdığı mektupta, internet sisteminin neden kapatıldığı da açıkça anlatıldı. THY ayrıca o uçuştaki diğer 47 business yolcunun hesabına 7500 uçuş mili işleyeceğini bildirdi. Tek yön business class’ta mil kazanım hakkı da bu kadar zaten.

Böylece giderek büyüyen ve bir dünya markası haline gelen THY -iki arada bir derede kaldığı sorunu- en uygun biçimde çözmüş oldu.

HÜRRİYET

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