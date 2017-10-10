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THY seferleri iptal etti!

THY seferleri iptal etti!.14633
  • Giriş : 10.10.2017 / 10:51:00

Türk Hava Yolları, bazı seferlerde iptallerin gerçekleştiği açıkladı.

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Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi. Bazı seferlerde yapılan iptallere, Fransa'da hükümetin hazırladığı çalışma yasası reform paketine karşı olan 9 memur sendikasının başlattığı grev neden olarak gösterildi.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Fransada yapılacak genel grev nedeniyle Fransa Sivil Havacılık otoriterleri notam yayınlamıştır. Bu nedenle bu gün yapılması planlanan TK-1825 İstanbul-Paris, TK-1826 Paris-İstanbul, TK-1819 SAW-Paris, TK-1820 Paris-SAW, TK-1807 İstanbul-Lyon, TK-1808 Lyon-İstanbul, TK-1365 İstanbul-Marsilya, TK-1366 Marsilya-İstanbul, Tk-1813 İstanbul-Nice ve TK-1814 Nice-İstanbul seferleri iptal edilmiştir.

TRT

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