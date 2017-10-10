THY seferleri iptal etti!
Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi. Bazı seferlerde yapılan iptallere, Fransa'da hükümetin hazırladığı çalışma yasası reform paketine karşı olan 9 memur sendikasının başlattığı grev neden olarak gösterildi.
Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Fransada yapılacak genel grev nedeniyle Fransa Sivil Havacılık otoriterleri notam yayınlamıştır. Bu nedenle bu gün yapılması planlanan TK-1825 İstanbul-Paris, TK-1826 Paris-İstanbul, TK-1819 SAW-Paris, TK-1820 Paris-SAW, TK-1807 İstanbul-Lyon, TK-1808 Lyon-İstanbul, TK-1365 İstanbul-Marsilya, TK-1366 Marsilya-İstanbul, Tk-1813 İstanbul-Nice ve TK-1814 Nice-İstanbul seferleri iptal edilmiştir.
TRT
DİĞER HABERLER
ABD Büyükelçisi Bass'a randevu yok!
Adalet Bakanı Gül, ABD Ankara Büyükelçisi John Bass'a randevu vermedi.
TSK: Türk askeri sınırı geçti!
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
Türk askerinden destek atışı!
İdlib'te ilerleyen ÖSO'ya destek amacıyla Türk askeri top atışı gerçekleştirdi.
Dikkat! Sıcaklıklar 8 derece düşecek!
Meteoroloji vatandaşları uyardı. Yurdun batı bölgesinde hava sıcaklığı 6-8 derece düşecek.