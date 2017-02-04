THY uçağı İran'a acil iniş yaptı
Bu sabah İstanbul'dan Vietnam'a gitmekte olan Türk Hava Yolları'na ait uçağın içinde bulunan bir yolcunun rahatsızlanması ile Airbus 300-330 tipi yolcu uçağı İran'ın Zahiran Havalimanına iniş gerçekleştirdi.
7:05 yaşanan olayda, ilk müdahaleyi uçakta yapan sağlık ekipleri, hastayı Zahidan Hatemül Enbiya Hastanesi’ne nakletti.
Uçağın, hastanın durumunun netleşmesi için havalimanında beklediği belirtildi.
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