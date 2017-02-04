Facebook Twitter Rss

THY uçağı İran'a acil iniş yaptı

THY uçağı İran'a acil iniş yaptı.11786
  • Giriş : 04.02.2017 / 10:08:00

Türk Hava Yolları uçağında panik yaşandı. İran'a acil iniş yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Bu sabah İstanbul'dan Vietnam'a gitmekte olan Türk Hava Yolları'na ait uçağın içinde bulunan bir yolcunun rahatsızlanması ile Airbus 300-330 tipi yolcu uçağı İran'ın Zahiran Havalimanına iniş gerçekleştirdi.

 7:05 yaşanan olayda, ilk müdahaleyi uçakta yapan sağlık ekipleri, hastayı Zahidan Hatemül Enbiya Hastanesi’ne nakletti.

Uçağın, hastanın durumunun netleşmesi için havalimanında beklediği belirtildi.

Kanser artık amansız bir hastalık değil!

İran'dan ABD'ye füzeli cevap!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

AVM'lerde terör saldırılarına karşı önlem

AVM'lerde terör saldırılarına karşı önlem

Alışveriş merkezlerinde güvenlik amaçlı plaka tanıma sistemi devreye girdi.

Osmanlı torununa Suada için kötü haber

Osmanlı torununa Suada için kötü haber

Osmanlı torunu Nihan Osmanoğlu'nun Galatasaray Adası hayali suya düştü.

 

RTÜK'ten 'son dakika' açıklaması

RTÜK'ten 'son dakika' açıklaması

RTÜK Başkanı, medyada yer alan 'son dakika' yazılarına ilişkin açıklama yaptı.

D.Bakır Bismil Belediyesi'ne kayyum atandı

D.Bakır Bismil Belediyesi'ne kayyum atandı

Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi'ne kayyum atandığı öğrenildi.

 

TSK'dan 'terör emir'i açıklaması

TSK'dan 'terör emir'i açıklaması

Başarı ile devam eden Fırat Kalkanı Harekatı hakkında önemli bir açıklama geldi.

Otobüslerde 'sivil polis' dönemi

Otobüslerde 'sivil polis' dönemi

Şehirlerarası otobüslerde 'sivil trafik uygulaması' dönemi başladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya