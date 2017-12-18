THY uçağı kuş sürüsüne çarptı!
Havada panik yaşandı. Türk Hava Yolları'na TK-1911 sefer sayılı TC-JTA kuyruk tescilli Airbus 321 tipi uçak dün İstanbul'dan Zürih'e kalkışından bir süre sonra kuş sürüsüne çarpınca geri döndü.
THY uçağı, kalkışından bir kısa süre sonra kuş sürüsüne girdi. Kuşların uçağa çarpması üzerine pilot uçuş kulesine ''Kuş çarpması nedeniyle geri dönüyoruz" bilgisini verdi. Uçak saat 23.06’da sorunsuz şekilde İstanbul Atatürk Havalimanı’na indi.
Kalkışından 17 dakika sonra geri dönen THY uçağı bakım hangarına alınırken yolcular terminale alındı. Yolcuların, saat 05.00’da Zürih’e gönderileceği bildirildi.
HÜRRİYET
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