Facebook Twitter Rss

THY uçağına otobüs çarptı

THY uçağına otobüs çarptı.16140
  • Giriş : 10.02.2017 / 10:41:00

Türk Hava Yolları (THY) uçağına yer hizmet otobüsü çarptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


İlginç olay İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşti. Dün akşam saatlerinde Gaziantep-İstanbul seferi yapan THY uçağının yolcularını indirdiği sırada yer hizmetleri otobüsüyle çarpıştı. Olayda yaralanan olmadı.

Dün akşam saatlerinde THY'nin TK-2223 sefer sayılı Gaziantep-İstanbul seferini gerçekleştiren uçak, sorunsuz bir şekilde Atatürk Havalimanı'na indi.

Uçak park ettikten sonra yolcuları almaya gelen yer hizmetleri otobüsü ise bu esnada uçağın burun kısmına çarptı.

Maddi hasara neden olan kazanın ardından uçak, teknik hangara çekildi.

Eto'o'nun mesajı sosyal medyayı salladı

Lice Belediyesine kayyum atandı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Dikkat! Kar geliyor!

Dikkat! Kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden beklenen kar yağışı ile ilgili uyarı geldi.

Lice Belediyesine kayyum atandı

Lice Belediyesine kayyum atandı

Lice Belediyesine Kaymakam Sinan Başak kayyum olarak atandı.

 

Rusya askerlerimizi vurdu: 3 şehit

Rusya askerlerimizi vurdu: 3 şehit

Türkiye'nin yüreği bir kez daha yandı. El Bab'da 3 askerin şehit olduğu öğrenildi.

Fuhuş çetesi kaçırdı, öldüresiye dövüldü

Fuhuş çetesi kaçırdı, öldüresiye dövüldü

Eskişehir'de 22 yaşındaki genç kızın başına gelenler şoke etti.

 

Kayseri'de FETÖ'den 12 tutuklama daha

Kayseri'de FETÖ'den 12 tutuklama daha

FETÖ soruşturması kapsamında Kayseri'de 12 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Emniyet Müdür Yardımcısına tutuklama

Emniyet Müdür Yardımcısına tutuklama

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C.'nin tutuklandığı öğrenildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya