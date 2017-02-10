THY uçağına otobüs çarptı
İlginç olay İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşti. Dün akşam saatlerinde Gaziantep-İstanbul seferi yapan THY uçağının yolcularını indirdiği sırada yer hizmetleri otobüsüyle çarpıştı. Olayda yaralanan olmadı.
Dün akşam saatlerinde THY'nin TK-2223 sefer sayılı Gaziantep-İstanbul seferini gerçekleştiren uçak, sorunsuz bir şekilde Atatürk Havalimanı'na indi.
Uçak park ettikten sonra yolcuları almaya gelen yer hizmetleri otobüsü ise bu esnada uçağın burun kısmına çarptı.
Maddi hasara neden olan kazanın ardından uçak, teknik hangara çekildi.
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