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THY uçağında tehlike! Zorunlu iniş yaptı

THY uçağında tehlike! Zorunlu iniş yaptı.11786
  • Giriş : 10.07.2017 / 16:06:00

Kayseri-İstanbul seferini yapan yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı.

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Kayseri'den İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitmekte olan 137 yolculu Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağının motoruna kuş çarptı. Durumu fark eden pilot, uçağı hemen döndürerek acil iniş yaptı.

Güvenli bir şekilde gerçekleşen inişin ardından uçakta incelemelerde bulunan teknisyenler, uçağın uçuşa uygun olmadığını belirledi. Uçak, bakıma alınırken, yolculara bilet iadesi ve değişimi ya da uçağın hazırlanmasına kadar konaklama dahil tüm masraflarının karşılanması imkanı sağlandı.

HÜRRİYET

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