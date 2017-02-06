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THY ve Halkbank devredildi

THY ve Halkbank devredildi.11786
  • Giriş : 06.02.2017 / 10:03:00
  • Güncelleme : 06.02.2017 / 10:08:33

Türk Hava Yolları ve Halkbank da Varlık Fonuna devredildi.

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Türk Hava Yolları'nın yüzde 49.12'si ile Halkbank'ın yüzde 51.11'inin Varlık Fonu'na devredildiği açıklandı. Dün Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar gereği bazı şirketlerin Türkiye Varlık Fonu'na devredildiği açıklanmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası AŞ, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye Petrolleri AO (TPAO), Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT), Borsa İstanbul AŞ, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ'nin (TÜRKSAT) sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin yüzde 6,68 oranındaki Hazineye ait hissesi ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (Çaykur) Türkiye Varlık Fonuna aktarılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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