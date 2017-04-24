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THY'ye 650 kelepçe takviye edildi

THY'ye 650 kelepçe takviye edildi.11786
  • Giriş : 24.04.2017 / 08:02:00

Türk Hava Yolları'na (THY) 650 kelepçenin takviye edildiği öğrenildi.

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Türk Hava Yolları (THY), uçuş sırasında taşkınlık çıkaran yolcular için harekete geçti. Önlemleri yoğunlaştıran THY, uçuş eğitimi veren şirket ve uçakta kuralları ihlal eden yolculara müdahalede bulunuması içi 650 kelepçe alacak.

Dünya genelinde, uçaklardaki ‘asayiş’ olaylarında artış yaşanıyor. Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçuş emniyeti ve güvenliğini tehdit eden yolculara bin 500 TL para cezası veriyor. ‘Kural tanımaz’ yolculara karşı kabin ekiplerini eğiten Türk Hava Yolları (THY) ise müdahalede kullanılmak üzere 650 restraint kit (kelepçe) daha alacak.

THY’nin personeline verdiği eğitimlere göre, ‘sorun çıkaran’ yolcuya, kabin memuru önce uyarı yapıyor. Ancak yolcu uyarılara rağmen problem olmaya devam edip kabin ekibine saldırırsa, önce zapt ediliyor ve eline plastik kelepçe takılıyor. Daha sonra diğer yolcuları rahatsız etmeyecek konumdaki (arkalarda) bir koltuğa oturtuluyor. Taşkınlığa devam edip direnen yolcunun başı tutularak öne eğiliyor, koltuğunun arkasına yastık konuluyor. Böylece kaçmak isterken kendine zarar vermesinin önüne geçiliyor. Yolcu uçak inene kadar bu konumda tutuluyor. Ancak hiçbir hizmeti eksik bırakılmıyor.

HABERTURK

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