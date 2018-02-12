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Tillerson'dan Ankara ziyareti öncesi mesaj

Tillerson'dan Ankara ziyareti öncesi mesaj.16052
  • Giriş : 12.02.2018 / 16:21:00

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan Ankara ziyareti öncesi önemli bir mesaj geldi.

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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ankara ziyareti öncesi yaptığı açıklamada ülkesinin teröre karşı mücadelede Mısır'ı desteklediğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ortadoğu turu kapsamında geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüştü. Tillerson'un Perşembe günü Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada Tillerson, teröre karşı mücadelesinde Mısır'ı desteklediklerini ifade etti.

Tillerson ayrıca, "ABD, Ortadoğu'da Filistin-İsrail daimi barışını desteklemektedir" dedi.

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanı Şukri de 2014'te kesintiye uğrayan Filistin-İsrail barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasını koordine etmek için Kahire yönetiminin bütün taraflar nezdinde çaba harcadığını belirtti.

ABD'li mevkidaşı ile "ikili ilişkiler ve iki ülke arasındaki yardımlaşma konularını" değerlendirdiklerini aktaran Şukri, "Mısır ile ABD arasında dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilecek olan stratejik diyalog görüşmeleri 2018'in ilk yarısında başlayacak" dedi.

Şukri ayrıca, Mısır ve ABD'li dışişleri ve savunma bakanlarının aynı anda hazır bulunacağı "iki artı iki" şeklinde görüşmelerin yapılması konusunda da ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

PERŞEMBE GÜNÜ ANKARA'DA OLACAK

Tillerson, Türkiye, Mısır, Ürdün, Lübnan ve Kuveyt'i kapsayan Ortadoğu ziyareti kapsamında dün Mısır'a gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ilk kez Mısır'ı ziyaret ediyor.

Son olarak ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Ortadoğu turu kapsamında 20 Ocak'ta Mısır'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.

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