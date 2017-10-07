Facebook Twitter Rss

ABD'den sürpriz telefon!

ABD'den sürpriz telefon!.16052
  • Giriş : 07.10.2017 / 19:50:00
  • Güncelleme : 07.10.2017 / 19:52:34

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile telefonda görüştü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

ABD'den Türkiye'ye sürpriz bir telefon geldi. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile telefonda görüştü. Görüşme talebinin ABD'li mevkidaşından geldiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı, Aliyev'le görüştü

Komutanlar kritik bölgede!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Cumhurbaşkanı, Aliyev'le görüştü

Cumhurbaşkanı, Aliyev'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.

HDP'li başkanın eşine FETÖ gözaltısı

HDP'li başkanın eşine FETÖ gözaltısı

HDP Yalova İl Başkanı Songül Hacıoğlu Dağ'ın eşi gözaltına alındı.

 

Erdoğan'dan kritik İdlib açıklaması

Erdoğan'dan kritik İdlib açıklaması

İdlib harekatı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

Erdoğan'dan başkanlara uyarı!

Erdoğan'dan başkanlara uyarı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarına yönelik önemli bir açıklama yaptı.

 

Bakan, Aamir Khan ile görüştü!

Bakan, Aamir Khan ile görüştü!

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Aamir Khan ile görüştü.

Maduro Külliye'de!

Maduro Külliye'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı'nı karşıladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya