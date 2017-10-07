ABD'den sürpriz telefon!
ABD'den Türkiye'ye sürpriz bir telefon geldi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile telefonda görüştü. Görüşme talebinin ABD'li mevkidaşından geldiği öğrenildi.
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