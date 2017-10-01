'Tillerson, 'Küçük Roket Adam'la vakit harcıyor'
Sosyal medyayı en etkin biçimde kullanan liderlerden biri olan ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter adresinde ABD Dışişleri Bakanı'na seslendi. Trump, "Harika Dışişleri Sekreterim Rex Tillerson'a 'Küçük Roket Adam'la görüşmeye çalışırken vakit harcadığını söyledim. Enerjini sakla Rex, yapılması gerekenleri yapacağız!" ifadelerini kullandı.
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