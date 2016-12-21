Times: Putin'le Erdoğan'ın mantık evliliği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında İngilizden ilginç bir benzetme geldi.
Ankara'da katıldığı fotoğraf sergisinde yaptığı konuşma sırasında vurulan Rus büyükelçi Karlov suikasti sonrası Erdoğan ile Putin arasındaki ilişkilerin ısınacağı iddia edildi.
"Türkiye ve Rusya arasındaki yakınlaşma ortadoğu'nun yeniden şekillenmesi anlamına gelecek." Bu tespit, Times gazetesinden Roger Boyes'e ait.
"Türkiye ve Rusya'nın mantık evliliği" adlı bir makale kaleme alan Boyes, büyükelçi suikastını "Moskova ve Ankara arasındaki oyunun kurallarını değiştiren ittifakı önlemek için yapılan başarısız bir girişim" olarak nitelendiriyor.
Times yazarı, Türkiye ve Rusya'nın İran'la birlikte Suriye'de çözüm için tek seçenek haline geldiğine dikkat çekiyor.
"Bölgedeki en kör diplomat bile kuralların yeniden yazıldığını görüyor" diyen Boyes, Türkiye'nin şu an ortadoğudaki önceliğinin Esad değil Kürtler olduğuna dikkat çekiyor.
"Şu anda Esad'ın geleceği Türk lider için biraz daha önemsiz bir öncelik. önceliği Suriye'nin Türkiye - Suriye sınırındaki bölgeleri birbirine bağlamaya çalışan YPG örgütü için bir sıçrama tahtası olmaması. " diyen Boyes, Rusya ve Türkiye'nin ABD'de başkanlığı devralacak olan Trump yönetiminden beklentilerini de sıralıyor.
Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki isim olan Fethullah Gülen'in iadesini talep ettiğini vurguluyor. Putin'in de Erdoğan'ın da Trump'ın ABD'deki lobilerin esiri olacağını düşündüğünü savunuyor.
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