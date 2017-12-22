TİSK'ten asgari ücret açıklaması!
TİSK'ten yapılan açıklamada merakla beklenen asgari ücretlerin Türk-İş'in talebi Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam olmadığını vurgulandı.
TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "100 TL'lik çalışan başına işveren desteğinin kesilmesi ile maliyet zaten yüzde 6 arttı" dedi.
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