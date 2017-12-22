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TİSK'ten asgari ücret açıklaması!

TİSK'ten asgari ücret açıklaması!.13406
  • Giriş : 22.12.2017 / 16:43:00

TİSK, merakla beklenen asgari ücretlere ilişkin açıklama yaptı.

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Büyüyen Beşik

TİSK'ten yapılan açıklamada merakla beklenen asgari ücretlerin Türk-İş'in talebi Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam olmadığını vurgulandı.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "100 TL'lik çalışan başına işveren desteğinin kesilmesi ile maliyet zaten yüzde 6 arttı" dedi.

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