Tiyatro salonunda oyuncuya dayak!
Ankara'dan Tokat'ta oyun sahnelemek için gelen tiyatro ekibi büyük bir şok yaşadı. Tokat 26 Haziran Kültür Sarayı'nda sahneye çıkan ve seyircilere hitaben konuşma yapan A.S.Y. sahne arkasından çıkan bir kişi tarafından darp edildi.
Ankara'dan gelen özel bir tiyatro ekibi Kanlı Nigar isimli oyunu sahnelemek için Tokat 26 Haziran Kültür Sarayı'nda sahneye çıktı. Oyunculardan A.S.Y. ikinci perde başlamadan önce seyircilere hitaben bir konuşma yaptı ve seyircileri selamlayıp arkadaşlarını alkışladıktan sonra kulise yöneldi. Bu esnada sahne arkasından çıkan ve organizatör firma çalışanlarından olduğu öğrenilen S.Ş., A.S.Y.'ye kafa atarak saldırıda bulundu. Aldığı kafa darbesiyle yere düşen ve S.Ş.'ye direnmeye çalışan A.S.Y.'nin yardımına sahne arkadaşları ve seyirciler koştu. Sahnede yaşanan saldırı izleyicilerden büyük tepki alırken, A.S.Y.'nin hastanedeki tedavisinin ardından Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olduğu, sonrasında da şehri terk ettiği öğrenildi. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilen kavganın alacak verecek yüzünden çıktığı iddia edilirken yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
HÜRRİYET
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