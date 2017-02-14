Tiyatroda 'ben oldum' yoktur
ESEV'li öğrencilere tiyatro yaşamına dair tecrübelerini aktaran usta Tiyatro ve Sinema Oyuncusu Zihni Göktay, "Bu meslekte en kötü şey, kendine fazla güvenmektir. Tiyatroculukta 'ben oldum' diye bir şey yoktur" dedi.
Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) tiyatro öğrencileri, "Hisse-i Şaika" adlı oyunu sonrasında Tiyatro ve Sinema sanatçısı Zihni Göktay'ı ziyaret ettiler. Usta sanatçı, ESEV’li öğrencilere tiyatro ve sinemada uzun yıllar sonucu edindiği tecrübelerini anlattı. Tiyatro sahnesindeki 56. yılını kutlayan usta sanatçı Göktay, tiyatroyla 7 yaşında tanıştığını söyledi. Dünyanın en eski mesleklerinden biri olan tiyatronun, bir edep mesleği olduğunu söyleyen Göktay, "Tiyatrocu fazla magazinel olmamalı, halkı gözlemleyerek sosyolojik yapısını güçlendirmeli" dedi.
BİR YÖNÜMÜZ HAM KALMALI
İnsanların yaptıkları her işte heyecan duymaları gerektiğini söyleyen Zihni Göktay, "Bu meslekte en kötü şey kendine güvenmek ve 'ben oldum' demektir. Daima bir yönünü ham bırakmalısın. Tiyatroculukta 'ben oldum' diye bir şey yoktur" ifadelerine yer verdi.
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