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TMSF'nin yeni başkanı belli oldu

TMSF'nin yeni başkanı belli oldu.16289
  • Giriş : 07.07.2017 / 09:05:00

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun yeni başkanı belli oldu.

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Kritik atama Resmi Gazete'de yayımlandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu üyeliğine Muhiddin Gülal atandı. Atama, 5411 sayılı Bancaılık Kanunu'nun 113'üncü maddesine göre kararlaştırıldı.

TRT

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