TMSF'nin yeni başkanı belli oldu
Kritik atama Resmi Gazete'de yayımlandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu üyeliğine Muhiddin Gülal atandı. Atama, 5411 sayılı Bancaılık Kanunu'nun 113'üncü maddesine göre kararlaştırıldı.
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