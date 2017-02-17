TOBB kolları sıvadı
Dış ticaret konusunda KOBİ’leri bilinçlendirmek ve cesaretlendirmek istediklerini belirten TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Hükümetimiz yatırım ve ihracat için çok kapsamlı teşvikler üretiyor. Bizler de ihracat yapmak isteyen firmalarımızı yurtdışı hedef pazarlar, müşteriler, ülke mevzuatları hakkında dış ticaret bilgilendirmesi ile sınırları aşmaya teşvik edeceğiz” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), KOBİ’leri ihracat konusunda bilinçlendirerek ve cesaretlendirerek, ülke ekonomisine yeni ihracatçı firmalar kazandırabilmek için atağa kalktı. Bu kapsamda TOBB bünyesinde “Dış Ticarette İstihbarat” konusunda oda- borsa personellerine eğitim verilmeye başlandı. 3 grup halinde yapılacak eğitimler, 9 Mart 2017 günü tamamlanacak.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede; daha fazla KOBİ’yi ihracat yapar hale getirebilmek için kolları sıvadıklarını vurguladı. Firmaları global ticaretin oyuncusu yapmak istediklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, “Sınır tanımayan firmalar arıyoruz. Bunun birinci aşaması firmalarımızı cesaretlendirmek. Hükümetimiz yatırım ve ihracat için çok kapsamlı teşvikler üretiyor. Bizler de ihracat yapmak isteyen firmalarımızı yurtdışı hedef pazarlar, müşteriler, ülke mevzuatları hakkında dış ticaret bilgilendirmesi ile sınırları aşmaya teşvik edeceğiz. Eskiden bilgi, bir amaca ulaşmak için veri görevi görürken, şimdi bilginin kendisi büyük bir değer. Bu değeri, üyelerimize, Birliğimiz koordinasyonunda Oda ve Borsalarımız kanalıyla başlattığımız ‘Dış Ticarette İstihbarat’ projesiyle ulaştıracağız. Birliğimiz koordinasyonunda Oda-Borsalarımızın bünyesinde verilecek bu hizmet ile üyelere nitelikli ticari bilgi ve teknik bilgi sağlanması yoluyla dış ticarette bilgi eksikliklerinin giderilmesini amaçlıyoruz. Bu bilgi kaynakları; küresel düzeyde pazarlar, hedef ülke pazarları, hedef rakipler, hedef müşteriler, ülke mevzuatları, dış ticaret işlemleri, yeni teknoloji ve uygulamalar alanlarındaki ticari bilgiler olacak” diye konuştu. Oda ve borsalar, TOBB’da gördükleri eğitimin ardından üyelerine bu konuda hizmet vermeye başlayacaklar.
Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak üyelerine yönelik başlattıkları “Dış Ticarette İstihbarat” projesinin ardından ikinci projelerinin de digital alanda üyelerin uluslararası alanda ticari işbirliğini geliştirmeye yönelik olduğunu ve bu yıl içinde hizmete gireceğini bildirdi. Daha fazla KOBİ’yi ihracatçı yapmak istediklerini, bu yolla ülke ekonomisine istihdam ve döviz kazandıracaklarını dile getiren TOBB Başkanı, küresel tedarik zincirinde Türkiye’nin güçlü ekonomik yapısıyla var olması için çabaladıklarını söyledi.
-Dünya ekonomisi çalkantılı
Dünya ekonomisinin çalkantılı bir dönemden geçtiğini belirten Hisarcıklıoğlu şunları ifade etti: “Dünya dış ticaret hacmi, son 15 yılda iki defa gerileme yaşadı. 2008 yılı dünya ekonomik krizinin etkisiyle talep daralması yaşandı ve 2009 yılında 7,4 trilyon dolar, 2015 yılında ise 4,9 trilyon dolar küçülme oldu. Global ticaret hacmi eskisi kadar canlı değil. Gelişmiş ülkeler kendi ülke ekonomileri için korumacılık önlemlerini giderek artırıyorlar. Artık hiper rekabet koşullarına maruz kalıyoruz. KOBİ’lerin, hiper rekabet koşullarında dünyaya mal ve hizmet satabilmesi giderek güçleşiyor.”
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