Tohum Dergisi'nin konuğu Mehmet Görmez
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından 1960 yılından itibaren yayımlanan TOHUM Dergisi’nin 157’nci sayısı çıktı.
“Fikre, Sanata, Ruha” sloganıyla yayımlanmaya başladığı ilk günden beri birbirinden değerli yazar, şair, gazeteci, düşünür ve akademisyeni sayfalarında ağırlayan Tohum Dergisi, genç kalemlere de yer vermeye devam ediyor.
Derginin 157’nci sayısında dosya konusu olarak geçmişteki işlevselliği ve bugün zihinlerde neye tekabül ettiğini incelemek adına “Hilafet” ele alındı. Halil İbrahim Uzun, Bestami Keçeli, Hakan Göksel, Mustafa Toprak ve Öner Buçukçu yazılarıyla dosya konusuna katkı sundular.
Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr.Mehmet Görmez ile gerçekleştirilen Söz Meclisi’nde, muhalif radikal isyan hareketlerinin ortaya çıkış sebeplerini ve Müslüman dünyasına verdikleri zararları tahlil eden Tohum Dergisi, STK’ların tanıtıldığı sayfa ise UDEF ve WISAP’a ayrıldı.
Soruşturma konusu olarak ise İstanbul’un semtlerinde genç olmayı ele alan Tohum Dergisi, yeni bir yıla girerken geride bıraktığımız yılın muhasebesini de “2016’da neler oldu sorusuyla” derledi.
Felsefe sayfasında ise Gödel’in bilime çizdiği sınırları yorumlamak adına Muhammet Ayal, Gödel’in meşhur eksiksizlik teoreminin felsefi soruşturması üzerinden bilimin ne’leri bileceğinden ziyade ne’leri bilmeyeceğini kaleme aldı.
Geçmişten bugüne ışık tutan yazıların yer aldığı Nostalji sayfasında ise Timurtaş Uçar’ın 1963’te yazdığı “Harboluyor” yazısına yeniden yer verildi.
Talebelerini evlatlarından daha öte gören Mahir İz Hoca, ilk Müslüman Türk Fotoğrafçı Rahmizade Bahaeddin Bediz Bey, Şair-Yazar Ali Ayçil, 2.Meşrutiyet Dönemi Maarif Nazırı Emrullah Efendi gibi pek çok isim de Tohum Dergisi 157’nci sayıda ağırlandı.
54 yıl boyunca fikre, sanata, ruha, hitap eden Tohum, 157’nci sayısını okuyucunun beğenisine sundu.
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