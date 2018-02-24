Tokat'ta 7 avukat FETÖ'den gözaltına alındı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Tokat'ta düzenlenen operasyonlarda 1'i ihraç edilen hakimlerden olmak üzere 7 hukukçu gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün hakim ve savcı çalışma evlerine yönelik soruşturma kapsamında 1’i daha önceden ihraç edilmiş hakim, 3 avukat ve 3 hukuk mezunu olmak üzere toplamda 7 hukukçu için gözaltı kararı verildi. Tokat merkezli yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 7 hukukçunun ikametlerinin bulunduğu İzmir, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Balıkesir ve Bursa illerinde arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiği duyuruldu. Operasyonların bu karar doğrultusunda başlatıldığı bildirildi.
TRT
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