Facebook Twitter Rss

Tokat'ta 95 polis FETÖ'den açığa alındı

Tokat'ta 95 polis FETÖ'den açığa alındı.13836
  • Giriş : 27.04.2017 / 11:12:00

FETÖ soruşturması kapsamında Tokat'ta örgüt üyelerine yönelik operasyon yapıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Kanlı darbe girişimi sonrası başlatılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Tokat'ta devam eden operasyonlarda 2'si şube müdürü 95 polisin açığa alındığı ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile 9 bin 103 polis açığa alındı. Tokat'ta ise 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile FETÖ ile irtibatlı olduğu belirtilen 95 polis görevden uzaklaştırıldı. Açığa alınanlar arasında 2 şube müdürü ile polis amirlerinin yer aldığı öğrenild

TRT

Hipertiroidi kalbinizi vurabilir!

Bakan açıkladı: Rusya'ya yasak koymadık

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Adıyaman'da korkutan deprem!

Adıyaman'da korkutan deprem!

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Erzurum'da çatışma çıktı: 2 asker yaralandı

Erzurum'da çatışma çıktı: 2 asker yaralandı

Erzurum'da çıkan çatışmada biri teğmen, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

 

Dışişleri'nden 'Soykırım' kararına tepki

Dışişleri'nden 'Soykırım' kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Çek Cumhuriyeti'nin aldığı karara tepki gösterdi.

Niğde de karantinaya alındı

Niğde de karantinaya alındı

Tokat'tan sonra Niğde'nin Sazlıca beldesi de karantina altına alındı.

 

TÜSİAD'dan AKPM kararına tepki geldi!

TÜSİAD'dan AKPM kararına tepki geldi!

TÜSİAD'dan AKPM'nin Türkiye ile ilgili kararına tepki geldi.

İstanbul'da üniversite servisinde patlama

İstanbul'da üniversite servisinde patlama

İstanbul'da özel bir üniversiteya ait servis aracında patlama yaşandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya