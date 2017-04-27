Tokat'ta 95 polis FETÖ'den açığa alındı
Kanlı darbe girişimi sonrası başlatılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Tokat'ta devam eden operasyonlarda 2'si şube müdürü 95 polisin açığa alındığı ortaya çıktı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile 9 bin 103 polis açığa alındı. Tokat'ta ise 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile FETÖ ile irtibatlı olduğu belirtilen 95 polis görevden uzaklaştırıldı. Açığa alınanlar arasında 2 şube müdürü ile polis amirlerinin yer aldığı öğrenild
TRT
DİĞER HABERLER
Adıyaman'da korkutan deprem!
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Erzurum'da çatışma çıktı: 2 asker yaralandı
Erzurum'da çıkan çatışmada biri teğmen, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.
Dışişleri'nden 'Soykırım' kararına tepki
Dışişleri Bakanlığı, Çek Cumhuriyeti'nin aldığı karara tepki gösterdi.
İstanbul'da üniversite servisinde patlama
İstanbul'da özel bir üniversiteya ait servis aracında patlama yaşandı.