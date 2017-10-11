Tokat'ta çok sayıda asker gözaltına alındı!
Tokat merkezli 14 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 14'ü muvazzaf asker 19 kişiden 12'si gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik Tokat merkezli 14 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 14'ü muvazzaf asker, 5'i sivil olmak üzere 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 kişiden 12'sini yakalayarak gözaltına aldı. 7 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
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