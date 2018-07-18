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Tokat'ta feci kaza: 4 ölü, 22 yaralı

Tokat'ta feci kaza: 4 ölü, 22 yaralı.17085
  • Giriş : 18.07.2018 / 08:49:00

Tokat'ın Pazar ilçesinde meydana gelen kaza 4 cana mal oldu.

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Tokat'ın Pazar ilçesinde trafik canavarı 4 can aldı. Traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı.

Kemal Gezer idaresindeki 60 DV 398 plakalı römorklu traktör, Ballıca Mağarası yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada Mehmet Gezer, Hanife Özbektaş, Semire Gezer, henüz ismi öğrenilemeyen bir çocuk öldü.

Yaralanan 22 kişi olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Traktördekilerin Ballıca Mağarası yakınlarında piknik yaptıktan sonra eve dönüş yolunda oldukları öğrenildi.Traktördekilerin Ballıca Mağarası yakınlarında piknik yaptıktan sonra eve dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

TRT

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