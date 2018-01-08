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Tokat'ta FETÖ operasyonu: 23 kişi gözaltında

Tokat'ta FETÖ operasyonu: 23 kişi gözaltında.18868
  • Giriş : 08.01.2018 / 12:07:00

FETÖ soruşturması kapsamında Tokat'ta operasyon düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Tokat merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 19'u muvazzaf asker olmak üzere 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Tokat merkezli, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik olarak Tokat İl Jandarma tarafından yürütülmekte olan faaliyet kapsamında, Amasya, Balıkesir, Batman, Bursa, Diyarbakır, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Mardin, Siirt, Sakarya, Sinop ve Van olmak üzere 16 ilde 19'u asker ve 4'ü askeri mahrem imam olmak üzere toplam 23 şüpheli hakkında, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 08 Ocak 2018 tarihinde gözaltı işlemi başlatılmıştır” denildi

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