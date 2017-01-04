Tokat'ta FETÖ operasyonu: 6 asker gözaltında
Darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tokat'ta düzenlenen operasyonda 6 asker gözaltına alınırken 3 askerin firarda olduğu öğrenildi.
Gözaltında bulunan 'Tokat astsubaylar imamı'nın ifadesi ile 9 asker hakkında Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı oldukları iddiası ile gözaltı kararı alınmıştı.
Ayrıca örgütün mülkiye yapılanması kapsamında A Tipi memur evlerinde kalarak Maliyenin vergi müfettişliği sınavlarının sorularını alıp devlette görev yapan 10 kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrası, 5 müfettişin gözaltına alındığı öğrenildi.
Öte yandan örgütün çözülmesine yönelik yapılan çalışmada itirafçı olan bazı kişilerin tehdit edildiği ortaya çıktı. FETÖ’nün itirafları engellemek için ifadelerinizi geri alın. Biz ifadelerin size işkence yapılarak alındığını Birleşmiş Milletler'e (BM) ileteceğiz” dediği öğrenildi.
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