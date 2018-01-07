Tokat'ta iki deprem! Halk paniğe kapıldı!
Tokat'ta peş peşe meydana gelen depremler halkın paniğe kapılmasına neden oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, bugün saat 22.45'te merkez üssü Erbaa İlçesi Hacıali köyü olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 2.5 kilometre derinliğinde olan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.
Bu depremden iki dakika sonra, saat 22.47'de yine aynı bölgede, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DİĞER HABERLER
Adana'da 5 milyon liralık uyuşturucu yakalandı
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 5 milyon lira olan uyuşturucu ele geçiril
İstanbul'da faciadan dönüldü!
Beylikdüzü'nde LPG ile çalışan araç gaz dolumu yaptıktan kısa süre sonra alev alev yandı.
Kadıköy'de restoranda kavga: 2 ölü
İstanbul Kadıköy'de bir restoranın müşterileriyle valesi arasında silahlı kavga çıktı.
Şanlıurfa'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde inşaatta kalıp olarak kullanılan tahtalarla yüklü traktörle otomo
Konya'da büroya saldırı: 3 ölü
Konya'nın Ereğli ilçesinde inşaar ve müteahhit bürosuna saldırı düzenlendi.