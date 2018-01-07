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Tokat'ta iki deprem! Halk paniğe kapıldı!

Tokat'ta iki deprem! Halk paniğe kapıldı!.19030
  • Giriş : 07.01.2018 / 09:31:00

Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde iki dakika arayla deprem meydana geldi.

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Sepet Beşik

Tokat'ta peş peşe meydana gelen depremler halkın paniğe kapılmasına neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, bugün saat 22.45'te merkez üssü Erbaa İlçesi Hacıali köyü olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 2.5 kilometre derinliğinde olan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Bu depremden iki dakika sonra, saat 22.47'de yine aynı bölgede, 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

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