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Tokat'ta kaybolan Evrim'in babası gözaltında

Tokat'ta kaybolan Evrim'in babası gözaltında.15975
  • Giriş : 21.07.2018 / 12:32:00

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in babası gözaltına alındı.

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Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim Atış ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Küçük Evrim'in babası ve adı açıklanamayan bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında küçük çocuğun annesi Dilek, babası Burhan, babaannesi Sati Atış ile iki yakını, ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.

İfadelerinin ardından baba Burhan Atış ile adı açıklanmayan bir yakını gözaltına alındı.

Anne Dilek, babaanne Sati Atış ile yakınlarından biri ise serbest bırakıldı.

Öte yandan Evrim Atış'ın bulunması için AFAD, Tokat Jandarma Özel Harekat Taburu'dan gelen komando ekibi "Boralar", Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, arama köpeği "Mavi" ile arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

TRT

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