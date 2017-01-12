Toker: Türkiye'ye er yada geç federalizm dayatılacak
Türkiye'ye federalizm dayatılacağını belirten Toker, "Erdoğan uyandı duruma. Şuan durduğu yer doğru ama geçti artık" diye konuştu.
KRT televizyonunda Çağlar Cilara'nın stüdyo konuğu olan LDP Genel Başkanı Cem Toker, Ak Parti'nin, Kerkük ve Musul'u Türkiye'ye katma vaadiyle kandırıldığını, geçmişte başkanlık sistemini bu yüzden gündeme getirdiklerini ancak şimdi elimizdeki toprakları korumak için başkanlık sistemi getirmeye çalıştıklarını söyledi.
Ancak Toker'e göre, Türkiye'ye er yada geç federalizm dayatılacak.
İşte Toker'in yaptığı o kritik uyarılar:
"Bir tehdit daha görüyorum. Bu da kesmeyecek. Başkan oldum ama Türkiye'yi bu düzende yönetmekte zorlanıyorum gelin bir eyalet sistemini de, federalizmi de tartışalım diyecek. Hiç şaşırmayın. Öcalan adını en son ne zaman duydunuz? Öcalan hala İmralı'da mı? CHP heyeti gitsin şu Öcalan ile bir görüşsün. Federalizmi niye getirecek, Manisa için mi, Çorum için mi getirecek? Ekonomi dibe vurmak üzere, baş aşağıya gidiyoruz. Çok yakında İMF'ye Ankara'dan telefon gidecek. Ödemeli arayacaklar hem de İMF'yi. Bir görüşmeye geleceğiz ama aramızda kalsın diyecek. İki sene önce bir kanalda söyledim bunu. Yakında İMF'yi biz arayacağız borç isteyeceğiz. Bize çok şey dayatırlar. Bu derece ekonomisi batan ülkeler pinpon topuna dönerler. Bize Kıbrıs'ta da istemediğimiz tavizleri verdirirler, alırlar. Kuzey Irak'ta da, Güneydoğu'da da istedikleri tavizleri alırlar, federalizmi tartışmaya açarız. Federalin ne getireceğini görmek isteyen Irak'a baksın. Bu gafilleri neyle tavlıyorlar biliyor musunuz? Federal sisteme geçersen, Kuzey Irak'ta, Kuzey Suriye'de bir referandum yaparız, onlar sana bağlanır, onlar ayrı bir eyalet olur sen de Ankara'dan yönetirsin. Bunları bizimkiler yuttular. Bunu bir de yeniden Osmanlı ile süslediler. Davutoğlu çok kullanışlı bu konuda. Sana iki tane fırkateyn satmayan adamlar Kerkük'ü, Musul'u verir mi, kafan işlemiyor mu arkadaş. Erdoğan uyandı duruma. Şuan durduğu yer doğru ama geçti artık. AK Parti MHP'yi 2002'de büyük Türkiye, Kerkük, Musul, Kuzey Irak bizim olacak bahanesi ile tavladı, desteğini aldı MHP'nin, erken seçime gidildi. 14 sene sonra Diyarbakır elden gidiyor korkusuyla MHP'yi tavlamaya çalışıyor. Büyüyeceğiz diye tavlamıştı şimdi aman küçüleceğiz korkusuyla MHP'yi tavlıyor. Haklı bu konuda. Birkaç sene önce başkanlık sistemini gündeme getirmelerinin nedeni Kuzey Irak'ın bize bağlanacağını falan sanmalarındandı. Şimdi Türkiye'nin büyümesini sağlayamayacağını anladı, küçülmesini ben önleyebilirim diye başkanlığı istiyor."
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