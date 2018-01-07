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TOKİ'den 2018'de yatay mimari kullanma kararı

TOKİ'den 2018'de yatay mimari kullanma kararı.15139
  • Giriş : 07.01.2018 / 08:56:00

TOKİ, yeni yılda yapılacak konutların yatay ve yöresel mimariye uygun olacağını açıkladı.

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Sepet Beşik

TOKİ'nin 2018'de inşaasını planladığı binalarla ilgili önemli bir açıklama geldi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 2018 yılında 70 bin konut üreteceğini söyleyen TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TOKİ'nin konut inşasında yatay ve yöresel mimariye yöneldiğini belirtti.

YENİ PRENSİBİMİZ BU

Turan, "Yaklaşık 3-3,5 yıldır idare tarafından yapılan konutların yüzde 84'ünü 6 kat ve aşağısı binalar oluşturuyor. Bütün kasaba ve şehirlerde 'En yüksek bina TOKİ binası olmayacak' dedik ve bu prensiple yola devam ediyoruz." diye konuştu.

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