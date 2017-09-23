TOKİ'den dev stadyumlar için dev yatırımlar
19 stadyum için 1,9 milyar TL yatırımlarda bulunuldu.
Stadyum projelerini, çok amaçlı kullanım ilkesiyle projelendiren Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, yapıları sürdürülebilir kılmak için modern teknolojik uygulamalardan yararlanıyor. Bu sayede tesisler, bir stattan daha fazlasını sunuyor.
Türkiye'nin farklı şehirlerinde 19 stadyum inşa eden TOKÎ, hayata geçirdiği stat projelerini, şehir yaşamına, spor kulüplerine ve sporcuların gelişimine katkı sağlayacak şekilde geliştiriyor. Uluslararası düzeyde Futbol müsabakalarına uygunluk doğrultusunda Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) kriterleri esas alınarak inşa edilen statlarda, modern inşaat, verimlilik ve enerji teknolojileri kullanılıyor.
Şehir hayatına katkı
TOKİ, kentlerin önemli sosyal alanlarından olan stadyumların projelendirme çalışmalarında, çok amaçlı kullanım olanaklarını gözetiyor. Stadyumların sosyal bir buluşma noktası olma gerçekliğinden yola çıkılarak spor kulüplerine ek kaynak sağlayacak ticari alanlarda sporseverlerin alışveriş, yeme-içme gibi ihtiyaçlarını karşılayacakları birimler oluşturuluyor.
Branşlara uygun
TOKİ'nin stat projeleri, Futbol dışı spor branşlarının uygulanmasına da imkan veriyor. "Spor Kompleksi" yaklaşımı ile bütünlüklü bir yapıda projelendirilen stadyumlar, atletizm, tenis, güreş, halter, yüzme ve diğer spor branşlarında faaliyet gösteren sporculara çalışma ve müsabaka ortamı sunuyor. Tesislerde lojmanlara da yer verilebiliyor.
Ekolojik...
TOKİ tarafından inşa edilen stadyumlar, "akıllı" sistemleri ve ekolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Kendi enerjilerini üreten tesislerden Antalya Stadı, 550 konutun günlük enerjisi ni karşılayacak kapasitedeki güneş panelleri ile dünyanın en büyük güneş enerjisi sistemine sahip stadyumları arasında yer alıyor. Otoparkı üzerine kurulan güneş paneli sistemiyle enerjisini kendi üretebilen Flatay Stadyumu ve standart güneş paneliyle günde 798 bin vat enerji üretebilen Sivas Stadyumu, diğer uygulamalar olarak öne çıkıyor. Sivas'ın ağır kış şartları ve yoğun kar yağışı dikkate alınarak tasarlanan stat, TOKÎ'nin ekolojik uygulama örnekleri arasında yer alıyor. Kendi enerjisini üreterek enerji maliyetlerini minimuma indirebilen tesiste, yağmur suyu sistemi de depolama imkanı ile sulama ihtiyacına yanıt veriyor. Bölge iklimi doğrultusunda inşa edilerek yeni çözümler sunan bir diğer stat ise PTFE membran kaplama çatısı ve cephe sistemleriyle Adana Stadyumu.
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