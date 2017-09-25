Tolga attığı gollerle Avrupa'nın zirvesinde
Sezona iddialı bir giriş yapan Galatasaray'da forma giyen ve dün akşam oynanan Bursaspor maçında gol sayısını 5'e çıkaran Tolga Ciğerci rekora koşuyor.
2013-2014 sezonunda Almanya'da Hertha Berlin formasıyla rakip ağları bir kez havalandıran Tolga Ciğerci, 3 sezon aradan sonra tanıştığı gol serisini 5'e çıkardı. Milli futbolcu böylece Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla gol atan orta saha oyuncusu oldu.
Opta'nın verilerine göre; Tolga Ciğerci'yi takip eden orta saha oyuncuları 4 golle Bursasporlu Dzon Delarge ve Hertha Berlin'den Mathew Leckie oldu.
NTV
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