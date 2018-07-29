Tolga Ciğerci, İzmir ekibine transfer oldu
Uzun süren bir sakatlık geçiren ve Galatasaray formasından uzak kalan Tolga Ciğerci, İzmir ekibi Göztepe'ye transfer oluyor.
Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe, Galatasaray'la yollarını ayırma aşamasında olan Tolga Ciğerci harekete geçti.
Tolga için Galatasaray ile temasa geçecek olan sarı kırmızılılar, istenmeyen adam haline gelen futbolcunun transferini cüzi bir bonservis önerilecek.
Galatasaray'ın da Terim'in artık takımda düşünmediği Tolga'nın yıllık ücreti yükünden kurtulmak için Göztepe'nin teklifini kabul edebileceği ileri sürüldü.
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