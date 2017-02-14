Tolgahan Sayışman ile Almeda evlendi
Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile güzel sunucu Almeda Abazi Amerika Birleşik Devletleri'nde evlendi. Beverly Hills'deki bir otelin teras katında gerçekleşen nikaha 40 davetli katıldığı öğrenildi.
Almeda Abazi nikahta uzun duvaklı bir gelinlik tercih etti. Günbatımında 'evet' diyen çifti mutlu gününde yakın dostları da yalnız bırakmadı.
Çift imzaları atmadan önce sosyal medya hesaplarından son 'bekar' paylaşımlarını yaptı.
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