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Tolgay açıkladı: Cenk Fransa'ya gidecek

Tolgay açıkladı: Cenk Fransa'ya gidecek.19940
  • Giriş : 29.12.2017 / 08:37:00

Tolgay Arslan, takım arkadaşı Cenk Tosun ile ilgili açıklama yaptı.

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Büyüyen Beşik

Türkiye Ziraat Kupası için karşı karşıya geldiği Osmanlıspor'u mağlup eden Beşiktaş'ta maç sonrası açıklama yapan Tolgay, Cenk transferi hakkında bilgi verdi.

Yılın son maçının zor olduğunu belirten Tolgay Arslan, "Güzel bir sonuç aldık, 3 puanı hak ettik. Belki 1-2 gol daha fazla atabilirdik. Yılın son maçı zor oluyor, bir de kupa maçı. Kazanmak istedik, tabii ki de arada sırada %100 konsantre olamadık. Bu normal bir şey. " diye konuştu.

2018'de seni Milli Takım formasıyla görecek miyiz sorusuna Tolgay, "İnşallah göreceğiz. Çok büyük baskı yok şu anda, maalesef Dünya Kupası'na gidemedik. İnşallah 2018'de Tolgay Arslan'ı orada görürürüz." şeklinde cevap verdi.

Cenk Tosun İngiltere'de başarılı olur mu sorusuna espirili bir yanıt veren yıldız futbolcu, "Galiba Fransa'ya gidecek. Şaka yapıyorum (Gülerek), olur tabii. Avrupa'da herkes artık Beşiktaş'ı tanıyor." dedi.

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