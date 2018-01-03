Tolgay Arslan'a Almanya'dan talip çıktı
Avrupa'da emin adımlarla yoluna devam eden Beşiktaş'ın oyuncuları kapış kapış gidiyor. Cenk Tosun'un ardından bir teklif de Tolgay'a geldi.
Siyah-Beyazlılar’ın formda oyuncusu için Bayer Leverkusen’in, 7 milyon Euro’luk (32 milyon TL) öneriyle Kara Kartal’ın kapısını çaldığı ortaya çıktı.
Beşiktaş formasıyla son 2 sezonda yıldızını parlatan isimler arasında yer alan Tolgay Arslan, özellikle bu dönemdeki görüntüsüyle dikkat çekmeyi başarmıştı. 27 yaşındaki ön libero için son olarak Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen devreye girdi. Başarılı ön libero için Leverkusen’in Kara Kartal’a menacerler aracılığıyla 7 milyon Euro (32 milyon TL) önerdiği bildirildi. Bu sezon Siyah-Beyazlılar’da 23 maçta görev yapan Arslan, takımına 1 asistlik katkı sağlamayı başarmıştı.
Sezon başında Beşiktaş’la 5 yıllık yeni anlaşma sağlayan Tolgay Arslan’ın bu kontratı, UEFA’yla yapılan Finansal Fair-Play anlaşması sebebiyle duyrulmamıştı. Tatilini bitirip İstanbul’a dönen Başkan Fikret Orman’ın, Tolgay’la ilgili olarak gelen bu öneriyle bu hafta içerisinde karşılık vereceği belirtildi.
FANATİK
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