Facebook Twitter Rss

Tolgay Arslan'dan flaş sözleşme açıklaması

Tolgay Arslan'dan flaş sözleşme açıklaması.17802
  • Giriş : 11.10.2017 / 12:55:00

Beşiktaşlı oyuncu Tolgay, kariyeri ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Beşiktaşlı oyuncu Tolgay, siyah-beyazlı ekiple sözleşme uzattığını ve 3-4 yıl daha Beşiktaş'ta forma giyeceğini belirtti.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Tolgay Arslan, birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte yıldız oyuncunun sözleri:

- Sözleşmen sezon sonunda bitiyor. Beşiktaş'ta kalacak mısın?

"Beşiktaş'la anlaştık. Benim burada çok mutlu olduğumu herkes biliyor. Ailem de çok mutlu. Burada rahatız. Sözleşmeyi uzattık. 3-4 yıl daha buradayım. 2 sene üst üste şampiyon olduk ve Avrupa'da iyi maçlar çıkartıyoruz. Bizi de takip ediyorlar. Menajerim, Avrupa'dan gelen teklifler konusunda bana birkaç şey anlattı ama biz burada kalmaya karar vermiştik. Burada mutluyuz. Teklifleri duymak istemedik bile. Her şey iyi gidiyor. Şampiyonlar Ligi maçları çok önemli. Her şeyini ortaya koyman gerekiyor. Koşu, mücadele, ofansif, defansif. Orada hoca beni kendi mevkiimde kulanıyor ve o yüzden dikkat çekiyor olabilirim.

TÜRKİYE

Elazığ merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu!

Bass: Vize kararı tarafından alındı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Dilmen: Arda için otele kadın getiriyor dediler

Dilmen: Arda için otele kadın getiriyor dediler

Rıdvan Dilmen, Arda Turan'a yönelik eleştirilerle ilgili değerlendirme yaptı.

Anket sonuçlandı: Sneijder futbolu bıraksın!

Anket sonuçlandı: Sneijder futbolu bıraksın!

Golcü oyuncu Wesley Sneijder ile ilgili bir internet sitesi anket yaptı.

 

Galatasaray'dan Hakan Balta açıklaması!

Galatasaray'dan Hakan Balta açıklaması!

Galatasaray Kulübü'nden golcü oyuncu Hakan Balta ile ilgili açıklama geldi.

3 futbolcu Fethullah Gülen ile aynı karede!

3 futbolcu Fethullah Gülen ile aynı karede!

3 eski futbolcunun FETÖ lideri Fethullah Gülen ile ilgili açıklama yaptı.

 

Tudor'dan yönetime: O isim mutlaka alımalı!

Tudor'dan yönetime: O isim mutlaka alımalı!

Teknik adam Tudor, Asamoah'ı mutlaka takımda görmek istediğini vurguladı.

A Milliler, Finlandiye ile 2-2 berabere kaldı

A Milliler, Finlandiye ile 2-2 berabere kaldı

A Milli Takım, deplasmanda karşı karşıya geldiği Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya