Tolgay Arslan'dan flaş sözleşme açıklaması
Beşiktaşlı oyuncu Tolgay, siyah-beyazlı ekiple sözleşme uzattığını ve 3-4 yıl daha Beşiktaş'ta forma giyeceğini belirtti.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Tolgay Arslan, birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.
İşte yıldız oyuncunun sözleri:
- Sözleşmen sezon sonunda bitiyor. Beşiktaş'ta kalacak mısın?
"Beşiktaş'la anlaştık. Benim burada çok mutlu olduğumu herkes biliyor. Ailem de çok mutlu. Burada rahatız. Sözleşmeyi uzattık. 3-4 yıl daha buradayım. 2 sene üst üste şampiyon olduk ve Avrupa'da iyi maçlar çıkartıyoruz. Bizi de takip ediyorlar. Menajerim, Avrupa'dan gelen teklifler konusunda bana birkaç şey anlattı ama biz burada kalmaya karar vermiştik. Burada mutluyuz. Teklifleri duymak istemedik bile. Her şey iyi gidiyor. Şampiyonlar Ligi maçları çok önemli. Her şeyini ortaya koyman gerekiyor. Koşu, mücadele, ofansif, defansif. Orada hoca beni kendi mevkiimde kulanıyor ve o yüzden dikkat çekiyor olabilirim.
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