Topaloğlu'ndan şok sözler: 2 tane salladım!
Ünlü Türkücü Mustafa Topaloğlu, eşi ile aralarında geçen tartışma sonucu attığı dayakla ilgili çarpıcı ifadeler sarfetti.
18 yıllık eşinin programlara çıkarak gördüğü şiddeti anlatmasını eleştiren şarkıcı, suçlamalarda bulunduğu için eşine bunu yaptığını belirtti.
Topaloğlu, dayak iddialarıyla ilgili “Bana karşı suçlamalarda bulundu ben de dayanamadım elimin tersiyle salladım. Belki yüzüğüm geldi. O şekilde zarar göreceğini tahmin etmemiştim” dedi. Eşinin televizyon ekranlarına çıkmasına bir hayli şaşırdığını belirten Topaloğlu “Ben insanım ya. Onuruma dokundu. Tembih etmişim yapma diye. Olay bu. Sabah bir bakıyorum yayında... Sanki bilmiyorlar Mustafa Topaloğlu kim” şeklinde konuştu. Eşinin çok para harcamasından dert yanan Topaloğlu “Türkiye’nin büyük zenginleri sanmıyorum ki onun kadar para harcamıştır. Kavga olur büyütmekle kimin eline ne geçer” dedi.
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