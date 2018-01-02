Topbaş'ın projeleri iptal edildi!
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın borçlanma yoluyla inşası planlanıp, Ekim ayında İBB Meclis toplantısında oy çokluğuyla onaylanan ve ihalesi yapılan metro projesi iptal edildi.
İBB kaynakları konuyla ilgili açıklama yapmazken, söz konusu ihalelerin hayata geçmesi için, 925 milyon Euro borçlanma kararı almıştı.Kadir Topbaşın projeleri iptal edildi.
MECLİS BORÇLANMA YETKİSİ VERMİŞTİ
İBB Meclisi, Uysal’a, ihalesi gerçekleştirilen ve inşaatlarına başlanan ve 12 milyar 859 milyon 636 bin 112 liraya ihale edilen 6 metro inşaatı için 925 milyon Euro borçlanma yetkisi vermişti. Karara göre, Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattı için 120, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı için 170, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı için 175, Kirazlı-Halkalı metro hattı için 170, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı için 70 ve Mahmutbey-Bahçeşehir metro hattı için 220 milyon olmak üzere toplamda 925 milyon euro dış finans bulunacaktı.
ALARKO, KARARI DUYURDU
Çalışmalarına 12 Ağustos 2017 tarihinden başlanan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu’nun ihalesinin ardından, bugün de Alarko Holding bağlı ortaklığı Alsim Alarko’nun yer aldığı ortak girişimin 1.6 milyar lira bedelle sözleşme imzaladığı Kaynarca-Pendik-Tuzla metrosu inşaat ve elektromekanik sistemleri ihalesinin iptal edildiği duyuruldu.
YAZI 29 ARALIK'TA GÖNDERİLDİ
Yapım süresi bin 20 gün süreceği planlanan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu’nun ihalesini Nurol-Gülermak ortaklığı kazanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı(İBB) tarafından Gülermak Ağır San. İnş. ve Tah. A.Ş. ve Nurol İnş. ve Tic. A.Ş.’ye yollanan 29 Aralık 2017 tarihli yazıda “Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri” projesi yedi gün içerisinde, yüklenici firmaların idareye göndereceği temsilcilerle ihalenin iptali ve sözleşmenin karşılıklı olarak feshinin yapılması rica edildi.
HÜRRİYET
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