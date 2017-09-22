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Topbaş neden istifa etti?

Topbaş neden istifa etti?.18854
  • Giriş : 22.09.2017 / 19:57:00

Türkiye'nin gündemini bir anda değiştiren Kadir Topbaş neden istifa etti.

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İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasından sonra aynı soru sorulmaya başlandı: Kadir Topbaş neden istifa etti?

Kadir Topbaş istifasını açıkladığı basın toplantısında istifa nedeni ile ilgili birşey söylemedi. Akşam saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 'son dakika' olarak duyurulan basın toplantısı Kadir Topbaş'ın İstanbullulara vedası ile sonuçlandı. Kulislerde 5 imar değişikliği dosyasının Kadir Topbaş'ın veto etmesine rağmen Belediye Meclisi'nde AK Partili üyelerin oylarıyla geçmesi bardağı taşıran son damla oldu. İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasının ardından, belediye meclisi toplanacak ve yeni bir başkan seçilecek.

Kadir Topbaş istifasını açıkladığı basın toplantısında istifaya götüren süreçten sözetmedi.  Ancak zaman zaman sesinin titremesine karşın herhangi bir polemiğe yol açacak bir söylemden özenle kaçındı.

Israra 'Partimi bırakıyorum' diyen Kadir Topbaş'ın konuşmasında istifasına ilişkin tek ipucu 'insan herşeyi affeder ama adam yerine konmamayı affedemez' oldu. İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasının ardından Belediye Meclisi yeni bir başkan seçecek.

HER PARTİ KENDİ ADAYINI BELİRLEYECEK

İstanbul Valisi'nin çağrısıyla toplanacak olan meclis üyeleri arasından, her parti kendi başkan adayını belirleyecek. Yapılacak oylamayla yeni başkan seçilecek.

BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANI SEÇECEK

Oylamaların 1. ve 2. turlarında üçte iki çoğunluk aranacak. Bu turlarda sonuç çıkmazsa, 3. turda salt çoğunlukla yeni başkan belirlenmiş olacak.

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