Facebook Twitter Rss

Topbaş veto etti, İBB Meclisi kabul etti!

Topbaş veto etti, İBB Meclisi kabul etti!.11904
  • Giriş : 21.09.2017 / 17:25:00

İBB Başkanı Kadir Topbaş veto etti, İBB Meclisi kabul etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ilginç bir olay yaşandı. İBB Başkanı Kadir Topbaş, ileride İBB Meclisi'ni sıkıntıya sokabileceği nedeniyle iade ettiği 5 imar dosyası, değişikliğe uğramadan kabul edildi.

CHP’nin bir kez daha ret verdiği 5 imar dosyası, İBB Meclisi’nde salt çoğunlukla kabul edilirken, oylama öncesi iktidar ve muhalefet sıraları karıştı.

HÜRRİYET

Vatan Şaşmaz için beklenen karar verildi!

AK Parti'de 5 ilçe başkanı görevden alındı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Enis Berberoğlu hastanede!

Enis Berberoğlu hastanede!

Tutuklanarak cezaevine gönderiken Enis Berberoğlu'nun hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

AK Parti'de 5 ilçe başkanı görevden alındı

AK Parti'de 5 ilçe başkanı görevden alındı

Kahramanmaraş'ta AK Parti'de 5 ilçe başkanı görevden alındı.

 

Denizli'de 8 kişi ByLock'tan tutuklandı!

Denizli'de 8 kişi ByLock'tan tutuklandı!

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 8 kişi ByLock'tan tutuklandı.

CHP'li vekile FETÖ soruşturması

CHP'li vekile FETÖ soruşturması

CHP'li vekil Gürkut Acar hakkında FETÖ'yü övdüğü gerekçesiyle soruşturma açıldı.

 

Eskişehir'de deprem oldu

Eskişehir'de deprem oldu

Eskişehir'de deprem meydana geldi. Deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

Adana'da trafik polisi 3 kişiyi böyle öldürmüş

Adana'da trafik polisi 3 kişiyi böyle öldürmüş

Adana'da dayısı ve kuzenini öldüren trafik polisi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya