Topbaş veto etti, İBB Meclisi kabul etti!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ilginç bir olay yaşandı. İBB Başkanı Kadir Topbaş, ileride İBB Meclisi'ni sıkıntıya sokabileceği nedeniyle iade ettiği 5 imar dosyası, değişikliğe uğramadan kabul edildi.
CHP’nin bir kez daha ret verdiği 5 imar dosyası, İBB Meclisi’nde salt çoğunlukla kabul edilirken, oylama öncesi iktidar ve muhalefet sıraları karıştı.
HÜRRİYET
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