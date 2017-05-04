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Topkapı Sarayı uçurtmalarla şenlenecek

  • Giriş : 04.05.2017 / 10:01:00

VIII. Dünya Oyun Oynama Günü etkinlikleri kapsamında 3 ve 4 Mayıs 2017 tarihinde Topkapı Sarayı bahçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

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Etkinlikler kapsamında, saray bahçesinde uçurtma atölyeleri kurulacak.

1500’lü yılların sonlarına doğru Osmanlı topraklarına gelen uçurtma, 1582 yılında Sultan 3. Murat oğlu şehzade Mehmet’in sünnet düğünü törenlerinde Sultanahmet’te At Meydanı denilen yerde Simurg kuşu tasarımlı uçurtma uçurduğu bilinmektedir.

Topkapı Sarayında 3 gün boyunca sürecek olan “VIII. Dünya oyun oynama günü” etkinlikleri kapsamında İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz denetiminde gerçekleştirilecek uçurtma atölyelerinde çeşitli okullardan seçilen öğrencilerin hazırladığı hayallerindeki Simurg kuşu tasarımlarından oluşan özel baskılı kağıtlardan hazırlanan uçurtmalar,  öğrenciler tarafından yapılarak Topkapı Sarayı bahçesinden gökyüzü ile buluşturulacak.

Ayrıca, İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz  6 Mayıs günü yine Topkapı Sarayı Toplantı Salonu’nda “Uçurtmanın tarihi, Türkiye’de uçurtmacılık ve Simurg kuşu” konulu bir konferans verecek.

Atölye Etkinliği: 4 Mayıs 2017

Saat:  11.00 – 13.00 arası

Yer:  Topkapı Sarayı Bahçesi

Konferans: 6 Mayıs 2017

Saat: 16.00

Yer: Topkapı Sarayı Toplantı Salonu

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