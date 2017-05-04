Topkapı Sarayı uçurtmalarla şenlenecek
Etkinlikler kapsamında, saray bahçesinde uçurtma atölyeleri kurulacak.
1500’lü yılların sonlarına doğru Osmanlı topraklarına gelen uçurtma, 1582 yılında Sultan 3. Murat oğlu şehzade Mehmet’in sünnet düğünü törenlerinde Sultanahmet’te At Meydanı denilen yerde Simurg kuşu tasarımlı uçurtma uçurduğu bilinmektedir.
Topkapı Sarayında 3 gün boyunca sürecek olan “VIII. Dünya oyun oynama günü” etkinlikleri kapsamında İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz denetiminde gerçekleştirilecek uçurtma atölyelerinde çeşitli okullardan seçilen öğrencilerin hazırladığı hayallerindeki Simurg kuşu tasarımlarından oluşan özel baskılı kağıtlardan hazırlanan uçurtmalar, öğrenciler tarafından yapılarak Topkapı Sarayı bahçesinden gökyüzü ile buluşturulacak.
Ayrıca, İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz 6 Mayıs günü yine Topkapı Sarayı Toplantı Salonu’nda “Uçurtmanın tarihi, Türkiye’de uçurtmacılık ve Simurg kuşu” konulu bir konferans verecek.
Atölye Etkinliği: 4 Mayıs 2017
Saat: 11.00 – 13.00 arası
Yer: Topkapı Sarayı Bahçesi
Konferans: 6 Mayıs 2017
Saat: 16.00
Yer: Topkapı Sarayı Toplantı Salonu
DİĞER HABERLER
Meteoroloji açıkladı: Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağış konusunda uyarıda bulundu.
Canan Karatay: Günde 30-40 zeytin yiyin
Canan Karatay, zeytin yemenin önemine dikkat çekerek zeytin yağının anne sütü gibi olduğunu söyledi.
Meteoroloji'den uyarı geldi: Kar geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen soğuk hava ile ilgili uyarılarda bulundu.
Meteoroloji: Sıcaklıklar aniden düşecek
Meteoroloji'den hava sıcaklıkları ile ilgili önemli bir açıklama geldi.
Nivea'nın tepki çeken reklamı geri çekildi
Nivea tarafından yapılan ve bir kadının fotoğrafının üzerinde 'Beyaz saflıktır' yazan reklam geri çe
Canan Karatay uyardı: Şeker en tatlı zehir
Canan Karatay, şekerin zararına dikkat çeken bir açıklama yaptı.