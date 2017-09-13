Toplam borç açıklandı: 2 milyar 521 milyon Lira
Galatasaray'ın borcu dudak uçuklattı.
Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2017 itibarıyla net borcunun 2 milyar 521 milyon lira olduğu açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulübün Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleştirilen eylül ayı olağan divan kurulu toplantısında, yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya, kulübün mali raporları hakkında bilgi verdi.
Sarıkaya, 30 Haziran 2017 itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklarının toplam borcunun 2 milyar 521 milyon lira, alacaklarının ise 1 milyar 641 milyon lira olduğunu dile getirdi. Sarıkaya, konsolide borç alacak farkının ise 880 milyon lira olduğunu kaydetti.
Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklarının 31 Mart 2017 itibarıyla toplam borcunun 2 milyar 391 milyon lira olduğu açıklanmıştı.
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