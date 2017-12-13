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Toplu taşımada tek kart dönemi!

Toplu taşımada tek kart dönemi!.15938
  • Giriş : 13.12.2017 / 11:05:00

Toplu taşıma, müze, park ödemeleri için tek kart dönemi başlıyor.

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Sepet Beşik

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, vatandaşları yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Bakan, ulaşımda 2018 yılında tüm Türkiye'de kullanılması beklenen Türkiye kart projesini anlattı.

PTT şubelerinden alınacak Türkiye Kart, ulaşımda kullanılacak ayrıca her türlü kredi kartı işlemi de yapılabilecek.

Hürriyet gazetesine konuşan Bakan Arslan, vatandaşların il değiştirdiğinde de farklı bir kart kullanmak zorunda kalmayacağını söyledi. Ulaştırma Bakanı, "Türkiye kart"ın otobüs, metro, milli parklar, müzeler hatta uçaklarda bile kullanılabileceğini belirtti.

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