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Toplu taşımada 'yetersiz bakiye' devri bitiyor

Toplu taşımada 'yetersiz bakiye' devri bitiyor.21507
  • Giriş : 04.03.2018 / 11:59:00

Toplu taşıma araçlarında yolcuların başına sık sık gelen "yetersiz bakiye" sorunu yakında çözülecek.

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Otomatik Sallanan Beşik

"Yetersiz bakiye" sorununa Aktif Bank yeni bir çözüm sunuyor. Vatandaşlar, cep telefonunu okutarak toplu taşıma araçlarına çok yakında binebilecekler.

Aktif Bank, İstanbullunun "yetersiz bakiye" sorununa çare olacak ulaşım aplikasyonunu bir ay içinde hizmete sunmayı planlıyor.

Uygulama hakkında bilgi veren Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, "Bu bir ulaşım aplikasyonu. Bu aplikasyon tüketicinin, otobüse nerede ne zaman bineceği, nasıl gideceği, daha da önemlisi otobüsün ödemesini yapma ihtiyacını çözecek. Şu an İstanbul Kart var mesela, kartınızda para yok, ne yapıyor tüketici, bir yerden doldurmaya çalışıyor. Bu uygulama ile sistem böyle olmayacak, telefonunuzu okutup otobüse bineceksiniz, telefonunuzdaki kart hiç bitmeyecek." dedi.

Krediyle maç bileti

Bankanın Passo Mobil uygulamasına yeni ürünler eklemeye başladıklarını da belirten Sümer, şu bilgileri verdi: "Mesela, sezonluk ya da tek maçlık bilet alacaksınız ama o an paranız yok, oradan vadeli alabileceksiniz. Bir anlamda Passo Mobil içinde kredilendirme olmaya başlayacak. Kredilendirerek bilet almak, para transferi gibi birçok yenilik şu an çalışmalarımızın içinde."

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