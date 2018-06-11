Toplu ulaşıma yüzde 50 indirim!
Vatandaşa güzel haber geldi. Ramazan Bayramında İstanbullılar toplu ulaşım araçlarını yüzde 50 indirimli olarak kullanacak.
Bayramda toplu ulaşım araçlarına yüzde 50 indirim yapılırken, üniversite sınavının yapılacağı 30 Haziran ve 1 Temmuz’da öğrenci ve görevliler toplu ulaşım araçlarından bedava yararlanacak.
TRT
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