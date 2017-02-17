Torba yasa için tarih belli oldu
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, vergisini düzenli ödeyen mükellefe indirim öngören yasa teklifinin 9 Mart'a kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşmasını planladıklarını belirtti.
Vergisini düzenli ödeyen mükellefe indirim öngören yasa teklifi gelecek hafta genel kurul gündemine geliyor. Bu düzenleme yasalaştıktan sonra, meclis çalışmalarına referandum için ara verilecek. Meclis çalışma takvimi de referanduma göre belirlendi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Torba Yasa teklifinin gelecek hafta genel kurulda görüşülmeye başlanacağını belirtti. Turan'ın verdiği bilgiye göre; Torba düzenlemenin 9 Mart'a kadar Meclis'te yasalaşması ve ardından da Meclis çalışmalarına ara verilmesi planlanıyor.
Milletvekilleri de referandum için sahalara inecek.
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