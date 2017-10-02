Toroğlu: Fırat Aydınus eyyamın kralını yaptı
Eski hakem ve Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş-Trabzonspor maçını değerlendirdi ve hakemi sert sözlerle eleştirdi.
Negredo büyük iddialarla alındı, oynatıp, bakacaksın. Tek yapamadığın zaman, çift forvete döneceksin bazen. Medel de biraz el bombası. Her an infilak etmeye hazır. Kart görmeye müsait
Şu ana kadar hakem Bülent Yıldırım kadar olmasa da, Bülent Yıldırım'ın yarısı kadar eyyam yaparak yönetti maçı. Fırat Aydınus'un, Pepe'nin elle müdahelesinin ardından sarı kart vermemesi eyyamın kralıydı. Aynı hakemin 2-3 farklı sarı kart uygulaması olamaz. O zaman eyyam yapmış olursun.
Yusuf'u beğenebilirim ama yedek de kalabilir. Ben takımın alacağı neticeye bakarım. O gün takımın yaptığı yemeğe bakarım. O gün karabiber atmam da başka bir şey atarım.
Bugün Beşiktaş'ın klasik Beşiktaş görüntüsü yok. Beşiktaş'ta bazı oyuncular, Avrupa ile lig maçında farklı mücadele ediyorlar. Trabzon ise beklediğimden iyi mücadele ediyor. Trabzonlu oyuncular olay bizde değil, hocada der gibi mücadele ediyor.
Trabzonspor'un ligin 3 tehlikeli takımıyla deplasmanda kafa kafaya mücadele ediyor. Bu maçları kazanamaması net Ersun Yanal'ın hatası, oyuncu değişikliklerini zamanında yapamıyor. Ne hazırlanması, ne gelişmesi! Sen takımını hazırlayacaksın ve çıkıp oynayacaksın.
Rodellega'yı oynatacaksın, bu çocuk çıkıp oynuyor ama sen onu maçsız bırakıyorsun. Ersun Yanal ağlamayı bırak teknik direktörlük yap.
Olcay Şahan, golü attı ama sakin bir şekilde elini kaldırdı. Peki ya Caner Erkin ne yapıyor? Bir de Caner'e bakın! Beşiktaş Porto'da 2-0 galip taç atıyor Caner Erkin ve topu rakibe vuracakmış gibi yapıyor ve hakem geldi terbiyesizlik yapma diye uyardı. Neden böyle hareketler yapıyorsun Caner?
Lens bugün kötü oynamadı çok çalıştı. Son pozisyonda topu çıkarmadı, çıkarsaydı 3-1 olacaktı maçı bitirecekti.
Bugün Beşiktaş 1 puan aldıysa Fabri sayesinde aldı, çok kritik kurtarışları vardı, bunu kimse gözardı etmesin.
2000 yılında İngiltere'ye Arsenal'i izlemeye gittim, yardımcın istediğin kadar gitsin rakibi izlesin ama teknik direktör kendi gidip izleyecek.
SPORX
DİĞER HABERLER
Galatasaray şampiyonluk havasına girdi
Galatasaraylı futbolcular elde edilen başarılarla şampiyonluk havasına girdi.
Ozan: Beşiktaş'ı yendik, G.Saray'ı da deviririz
Engel kalmadı, Göztepe stadına kavuşacak!
Göztepe'de Gürsel Aksel Tesisleri'nin yerine yapılacak 20 bin 35 kişi kapasiteli yeni stadın yapılma
M.Başakşehirli futbolcu Clichy ölümden dönmüş!
Medipol Başakşehir'de forma giyen futbolcu Gael Clichy, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Golcü oyuncu Burak Yılmaz'dan Beşiktaş sözü!
Trabzonsporlu oyuncu Burak Yılmaz, Beşiktaş maçı öncesi açıklama yaptı.
MHK'dan flaş Bülent Yıldırım kararı geldi
Merkez Hakem Kurulu'ndan flaş Bülent Yıldırım ile ilgili karar geldi.