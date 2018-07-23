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Toronto'da silahlı saldırı!

Toronto'da silahlı saldırı!.20302
  • Giriş : 23.07.2018 / 08:07:00
  • Güncelleme : 23.07.2018 / 09:04:04

Kanada'nın Toronto şehrinde silahlı saldırı meydana geldi.

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Kanada'nın Toronto şehirde bulunan Greektown bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi. Pazar gecesi gerçekleştirilen saldırı yerel saat ile 10'da meydana geldi.

Silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Saldırganın ise öldüğü duyuruldu.

Toronto Polis Sözcüsü Mark Pugash yaptığı açıklamada, "Saldırının bir terör saldırısı olup olmadığını söylemek için erken" ifadelerini kullandı. 

Görgü tanıkları, olayın gerçekleştiği sırada 25 el silah sesi duyulduğunu ifade etti. 

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